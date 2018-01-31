Приглашаем на обучение работе в модуле «Расчет заработной платы» ПП «ПАРУС-Бюджет 8»

31 Января 2018 года, 09:20

ООО «ИТ Консалтинг» (входит в группу «IT Полюс») приглашает сотрудников расчетных отделов бухгалтерий на учебные курсы по работе в модуле «Расчет заработной платы» программного продукта «ПАРУС-Бюджет 8». По окончании обучения выдаются сертификаты.

Даты проведения курса: 19-22 февраля 2018 года.

Время проведения: с 09.00 до 13.00

Место проведения: Учебно-тренинговый центр, Мурманск, ул.Софьи Перовской, 17А, 3-й этаж.

При направлении двух и более слушателей от одной организации предоставляется скидка 10%.

Задать дополнительные вопросы, а также записаться на курсы можно по телефону

(8152) 69-27-02, а также по ссылке.

Справочно

ООО «ИТ Консалтинг» - генеральный партнер Корпорации «ПАРУС» в Северо-Западном федеральном округе. Компания обладает обширным опытом реализации ИТ-проектов различной сложности, ведет разработку отраслевых программных решений, внедрение и адаптацию существующих информационных систем, оказывает консалтинговые услуги, а также ведет обучение пользователей.