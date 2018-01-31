Следователи проводят проверку после пожара в Апатитах

31 Января 2018 года, 09:31

АПАТИТЫ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Следователи проводят процессуальную проверку по факту пожара, который произошёл вчера в Апатитах на улице Дзержинского, 52. В результате пожара были госпитализированы пять человек, в том числе двое десятимесячных детей. Другим жильцам дома госпитализация не потребовалась.

«По предварительным данным следствия, причиной пожара явилось замыкание проводки», - сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

В настоящий момент проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин, послуживших возникновению пожара.