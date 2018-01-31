Директор МУП «Лавна» обвиняется в хищении

31 Января 2018 года, 10:44

МЕЖДУРЕЧЬЕ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В ноябре 2017 года прокуратура Кольского района провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства в сфере ЖКХ.

В ходе поверки установлено, что директор МУП «Лавна» с 1 октября по 31 декабря 2016 года заключил фиктивные договоры на ремонт подъездов в Междуречье. После этого, получив деньги обратно, привлек к выполнению работ других лиц, выплатив им меньше, чем предусмотрено договорами подряда. Образовавшуюся разницу в размере не менее 150000 рублей он обратил в свою пользу, причинив МУП «Лавна» материальный ущерб на указанную сумму.

По материалам проверки, следственным органом возбуждено уголовное дело в отношении директора МУП «Лавна» по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием своего служебного положения).

Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Ход расследования уголовного дела находится под надзором прокуратуры района.

Напомним, электричество в котельной Междуречья отключали в мае, июне и ноябре 2017 года за долги МУП «Лавна» перед поставщиком, в результате чего в поселке не было отопления и горячей воды.

Фото: depozitphotos.com