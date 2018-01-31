Северянин обманул бывшую супругу, оставив её без жилья

31 Января 2018 года, 10:58

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске будут судить местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Своими преступными действиями он лишил свою бывшую супругу жилого помещения.

Как было установлено, мужчина, 1960 года рождения, после развода воспользовался нотариально заверенной доверенностью от бывшей супруги и продал их общую трёхкомнатную квартиру. На вырученные средства он согласно договорённости с потерпевшей, должен был приобрести однокомнатную квартиру и оформить помещение на её имя. Но вместо этого приобретённую квартиру он оформил на себя, а МФЦ представил изготовленное при неустановленных следствием обстоятельствах свидетельство о государственной регистрации права на приобретенную им однокомнатную квартиру, где собственником была указана потерпевшая.

В результате умышленных действий потерпевшей причинен ущерб на сумму 1 470 000 рублей, а также потерпевшая лишилась права на жилое помещение.

В ходе предварительного следствия подозреваемый вину не признал. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Мурманска.