В Мурманске похитили местного предпринимателя

31 Января 2018 года, 11:07

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту похищения местного предпринимателя. Неизвестные похитили мужчину, о чем стало известно после звонка супруги похищенного. Преступная группа, в состав которой входили не менее семи человек, требовала за потерпевшего выкуп в сумме, исчисляемой не одним десятком миллионов рублей.

В настоящий момент вся группа задержана, часть из них даёт признательные показания. Потерпевший находится в безопасности. Подробности «Би-порт» сообщит позже.