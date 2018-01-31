В Апатитах ищут пропавшего мужчину

АПАТИТЫ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Уголовный розыск межмуниципального отдела МВД России «Апатитский» разыскивает Андрея Швыдкого, 1987 года рождения, который 23 января утром ушел из дома по улице Дзержинского в Апатитах.
Приметы: на вид 30 лет, рост около 190 см, плотного телосложения, глаза серо-голубые, чуть деформирован череп, волосы черные короткие.
Был одет в болоньевую куртку черного цвета ниже пояса, черные болоньевые брюки и ботинки черного цвета.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Швыдкого или видел его, просьба сообщить по телефонам: 8(81555) 6-16-20 (группа розыска) или 02.