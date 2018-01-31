Прокуратура вернула полиции дело о пожаре в деревяшке на Бредова

31 Января 2018 года, 11:43

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Прокуратура вернула полиции дело о пожаре в доме на улице Бредова в Мурманске, который произошёл в декабре 2017 года. Материал с признаками преступления по ч.2ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества) был передан в УМВД по городу Мурманску Следственным комитетом. Городские правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела, с чем не согласилась прокуратура Мурманской области.

«Было вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела, это постановление отменено прокуратурой Ленинского административного округа Мурманска, и материалы направлены на дополнительную проверку», - прокомментировала Nоrd-Nеws ход проверки старший помощник прокурора Анжелика Черногубова.

Напомним, пожар в двухэтажной деревяшке произошёл ночью 13 декабря. Из дома были эвакуированы все 14 жильцов. Двум пострадавшим – 15-летнему подростку и 64-летней женщине пришлось прыгать со второго этажа, спасаясь от огня. В последствии, женщина скончалась в медицинском учреждении.

Фото: Егор Байкерович