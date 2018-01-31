В России создадут перечень организаторов детского досуга

31 Января 2018 года, 12:00

РОССИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект поправок вице-спикера Государственной думы Ирины Яровой, обязывающий местные власти публиковать на своих сайтах реестры организаторов детского досуга и список рекомендованных маршрутов.

Поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» внесены в Госдуму в октябре 2017 года, а 19 января парламентарии приняли его в первом чтении.

Яровая предложила обязать власти субъектов вести реестр местных учреждений детского отдыха и список рекомендуемых туристических маршрутов для детей. Обязанность по созданию перечня была введена год назад, тогда же регионы обязали установить общие требования к маршрутам и правилам уведомления МЧС о таких мероприятиях.

Кроме того, Яровая считает нужным заключать типовой договор между родителями и организаторами детского отдыха, в котором была бы полная информация о его условиях. Форму документа должно разработать Министерство труда.

По мнению автора проекта поправок, новации помогут повысить уровень безопасности детского отдыха и качества предоставляемых услуг.

Ирина Яровая сказала «Известиям», что список рекомендованных региональных маршрутов ориентирован, в том числе, и на неорганизованные формы туризма.

«Иными словами, мы даем каждой семье, решившей отдохнуть на природе, возможность открыть единый, достоверный и надежный источник информации, размещенный региональным правительством, и увидеть, поход по какому маршруту будет безопасен и интересен», — отметила депутат.