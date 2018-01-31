Глава Апатитов оштрафован за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан

31 Января 2018 года, 12:14

АПАТИТЫ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Апатитов провела проверку соблюдения Советом депутатов города законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

В соответствии со ст.12 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение, поступившее в соответствии с его компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что ответы на обращения заявителей от 23 и 24 октября 2017 года заявителям в установленный законом срок не направлялись.

По факту выявленных нарушений прокурор города в отношении главы Апатитов вынес два постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Постановлениями мирового судьи судебного участка №3 глава города привлечен к административной ответственности в виде штрафа в сумме 5000 рублей за каждое нарушение.

Напомним, ранее сотрудник министерства здравоохранения Мурманской области был привлечен к ответственности за ненадлежащий ответ на обращение гражданина и также был оштрафован на 5000 рублей.