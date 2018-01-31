В России расширили доктрину продовольственной безопасности страны

31 Января 2018 года, 12:32

РОССИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В Министерстве сельского хозяйства расширили Доктрину продовольственной безопасности. Изменения содержатся в подготовленном ведомством проекте указа Владимира Путина. Новая редакция доктрины будет внесена в правительство в феврале.

В ней впервые установлена целевая доля для отечественных овощей на внутреннем рынке — не менее 90%, фруктов и ягод — не менее 70%. Повысились требования к уже существующим нормативам. Доля отечественного сахара теперь должна составлять не 80%, а 90%, показатели по растительному маслу — также 90% вместо 80%, по рыбе и рыбной продукции —85% вместо 80%.

«Необходимость внести все эти изменения продиктована тенденцией к замещению импорта, — пояснили «Известиям» в Минсельхозе. — Еще одна причина — угрозы продовольственной безопасности России из-за экономических санкций, вводимых западными странами».

Новые нормативы по сахару и растительному маслу уже достигнуты, сказали в министерстве. А вот отечественной рыбы на внутреннем рынке России по-прежнему порядка 80%.