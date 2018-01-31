В февральские праздники путешествовать в купе можно с 50% скидкой

31 Января 2018 года, 13:00

РОССИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (ОАО «РЖД») могут оформить билеты в купейные вагоны поездов отправлением с 22 по 25 февраля со скидкой 50%. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества.

Билеты со скидкой можно приобрести с 30 января по 5 февраля в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, а также онлайн на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

В акции участвуют верхние места купейных вагонов, курсирующих в составах поездов дальнего следования во внутригосударственном сообщении с 22 по 25 февраля.

Исключение составляют поезда №23/24 Москва – Казань, №9/10, №17/18 Москва – Саратов, №50/49, №9/10 Москва – Самара, №65/66 Москва – Тольятти, №103/104 Москва – Адлер, №35/36 Санкт-Петербург – Адлер, №641/642 Ростов-на-Дону – Адлер.

Скидка предоставляется на верхние места купейных вагонов и рассчитывается от тарифа на нижние места без учета стоимости комплекта постельного белья или комплекса сервисных услуг.

Скидки при оформлении проездных документов не суммируются. Условия акции не распространяется на покупку билетов для организованных групп пассажиров.