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Жизнь в Мурманске


Сари
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Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Группа компаний TeleTrade на сегодняшний день представлена в 26 странах мира на четырёх континентах. В Евросоюзе успешно работает компания TeleTrade International Consulting Ltd. Сегодня мы говорим с директором по развитию TeleTrade в Европе Збигневым Грутковски

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В февральские праздники путешествовать в купе можно с 50% скидкой
 
 
 
 
31 Января 2018 года, 13:00

В февральские праздники путешествовать в купе можно с 50% скидкой


РОССИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (ОАО «РЖД») могут оформить билеты в купейные вагоны поездов отправлением с 22 по 25 февраля со скидкой 50%. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества.

Билеты со скидкой можно приобрести с 30 января по 5 февраля в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, а также онлайн на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

В акции участвуют верхние места купейных вагонов, курсирующих в составах поездов дальнего следования во внутригосударственном сообщении с 22 по 25 февраля.

Исключение составляют поезда №23/24 Москва – Казань, №9/10, №17/18 Москва – Саратов, №50/49, №9/10 Москва – Самара, №65/66 Москва – Тольятти, №103/104 Москва – Адлер, №35/36 Санкт-Петербург – Адлер, №641/642 Ростов-на-Дону – Адлер.

Скидка предоставляется на верхние места купейных вагонов и рассчитывается от тарифа на нижние места без учета стоимости комплекта постельного белья или комплекса сервисных услуг.

Скидки при оформлении проездных документов не суммируются. Условия акции не распространяется на покупку билетов для организованных групп пассажиров.

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