Один человек пострадал в результате пожара в Полярном

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ - В Полярном произошёл пожар в квартире жилого дома.
В результате пожара пострадал один человек, которого госпитализировали в медучреждение. В настоящий момент уточняются все подробности произошедшего.
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ - В Полярном произошёл пожар в квартире жилого дома.
В результате пожара пострадал один человек, которого госпитализировали в медучреждение. В настоящий момент уточняются все подробности произошедшего.
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