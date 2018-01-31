В Мурманском морском торговом порту создадут проектный офис

31 Января 2018 года, 13:55

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько в ходе первой в 2018 году защиты проектов по программе обучения линейных руководителей дал поручение создать в торговом порту проектный офис.

Обучение по программе повышения компетенций проходило с октября 2017 по январь 2018 года. Оно включало в себя четыре направления: «Бережливое производство», «Управление, лидерство, ответственность», «Финансы для нефинансистов» и «Эффективные коммуникации».

После теоретических занятий и тренингов каждый участник программы должен был разработать и защитить индивидуальный проект. Защита проходила 20 и 25 января 2018 года. Свои работы на суд компетентного жюри представили 28 портовиков.

Все проекты оказались творческими и интересными. По итогам их защиты Александр Масько поручил сформировать на предприятии структуру для непрерывного совершенствования процессов производства – проектный офис.

Такое решение позволит проводить квалифицированный отбор самых интересных и проработанных предложений портовиков по развитию предприятия и модернизации технологических процессов. Проектный офис станет экспертным советом, который будет рассматривать и рекомендовать к реализации самые актуальные и востребованные решения.

Обучение по программе повышения компетенций на этом не заканчивается. Уже с 1 февраля стартует очередной этап для новых групп линейных руководителей.