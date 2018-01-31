Теплоэнергетики вернули жителям Мурманской области более 46 млн рублей

31 Января 2018 года, 14:29

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ - В домах, где установлены теплосчетчики, жильцы чаще остаются в выигрыше. К такому выводу пришли специалисты АО «МЭС». В 2017 году в результате корректировок платы за отопления населению было возвращено более 46 млн рублей. Это почти в 2,5 раза больше сумм, доначисленных остальным жителям.

«При этом отдельные квартиры сэкономили пятизначные суммы. Так, в счетах за декабрь прошлого года жители Ловозера увидели перерасчеты только в свою пользу. Возвраты для двухкомнатных квартир составили до 14 тысяч рублей», - сообщили в «Мурманэнергосбыте».

Только в единичных домах теплопотребление аномально высокое. И каждый такой случай – предмет внимания надзорных органов. Причина, как правило, в качестве обслуживания дома управляющими компаниями: бесконтрольное потребление тепла, прорывы в трубах, разбитые окна в подъезде.

«Один раз корректировка может быть в «минус», другой раз может быть в «плюс». Зависит от погоды на улице, от принятых в течение года мероприятий по энергосбережению и других факторов, которые могут влиять на теплопотребление. В общем и целом самая болезненная или приятная - это первая корректировка, когда жители переходят с расчетного норматива на «среднее» по счетчикам. Безусловно, в случае крупных доначислений АО «МЭС» всегда идет на встречу, предоставляя гражданам рассрочку на длительный период. А вот дальнейшие отклонения, как правило, не столь существенны. И укладываются в достаточно разумные цифры - что в «плюс», что в «минус», - прокомментировал начальник управления сбыта АО «МЭС» Илья Бармин.