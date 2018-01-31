Лица под домашним арестом смогут голосовать на выборах

31 Января 2018 года, 14:41

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Состоялась рабочая встреча руководства уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области и членов областной избирательной комиссии.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия при соблюдении избирательных прав граждан, находящихся под домашним арестом.

Граждане России, обвиняемые и подозреваемые в совершении преступления, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, обладают избирательным правом.

Они могут самостоятельно следовать к месту проведения выборов по месту жительства, если имеют разрешение судебных или процессуальных органов покидать жилище в определённое время для прогулок. Но есть среди них и те, кому запрещено покидать место исполнения меры пресечения.

Если фигуранту уголовного дела запрещено выходить на улицу, то он вправе обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением о предоставлении возможности голосования на дому. В таком случае члены избирательной комиссии приедут к гражданину по месту жительства.

Подразделения УИИ в территориальные избирательные комиссии уже направило списки лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Списки будут корректироваться по мере постановки граждан на учёт или снятия с учёта уголовно-исполнительной инспекции УФСИН.