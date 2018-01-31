Мурманские власти готовы помочь рыбе дойти до прилавков магазинов

31 Января 2018 года, 15:45

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – На прилавках мурманских магазинов в скором времени может вновь появится свежая рыба по доступной цене. Вопросы поставки охлаждённой рыбопродукции обсуждали сегодня на заседании правления некоммерческой организации «Союз Рыбопромышленников Севера». Участие в нём принял и мэр города Дмитрий Филиппов.

«Реальность такова: мурманчане не перестают испытывать потребность в доступной и свежей рыбопродукции, справедливо вспоминая те времена, когда город считался рыбной столицей не только Заполярья, но и всей страны. Прилавки рыбных магазинов буквально ломились от свежайшей продукции, рыбы было много и хватало ее на всех», - сказал Дмитрий Филиппов.

Сейчас в магазинах города практически нет охлажденной рыбы. Рыбаки по ряду причин предпочитают продавать свой улов за рубежом. Как итог – массовое недовольство горожан сложившейся ситуацией. На этом фоне назрела необходимость активизировать поставки рыбы на родной берег с условием распространения свежей продукции в местных магазинах. По словам Дмитрия Филиппова, власти понимают необходимость поддерживать соответствующие решения. Участники заседания обсудили возможное возрождение программы по реализации дешёвой рыбопродукции под новым названием «Мурманская рыба». В рабочем варианте программы речь идет об обеспечении доступной рыбой владельцев городской карты поддержки – всего их в городе порядка 20 тысяч.

«Со своей стороны мы готовы оказать содействие по выстраиванию взаимодействия с представителями торговых сетей в городе, обсудить максимально выгодный вариант реализации рыбопродукции для вас, определить действенные механизмы поддержки той деятельности, которую вы ведете, на нескольких уровнях – как на уровне администрации города Мурманска, так и на уровне Совета депутатов, председателем которого я являюсь», - сказал глава города.