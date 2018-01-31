Мурманские банкоматы подготовят к работе с новыми купюрами до конца первого квартала

31 Января 2018 года, 16:00

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня состоялась рабочая встреча управляющего Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России Андрея Климова и председателя Мурманской областной думы Сергея Дубового.

Встреча была посвящена готовности населения и инфраструктуры к приему новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей, которые поступили в Мурманскую область 26 декабря прошлого года. В оборот выпущено сотни тысяч новых банкнот, ЦБ уже выдал их коммерческим банком, а граждане активно их используют.

«Периодически в СМИ возникает информация, что у граждан трудности при расчетах новыми купюрами, но в Отделение Мурманск такие жалобы не поступали, – рассказал Андрей Климов. – Новые купюры – это законное средство платежа, их обязаны принимать в магазинах и предприятиях сервиса. Но иногда свою роль играет человеческий фактор: люди в торговых сетях порой просто не знакомы с новыми банкнотами».

Климов сообщил, что ЦБ информируем население с помощью СМИ о признаках подлинности и платежеспособности новых банкнот. Некоторые защитные признаки могут быть проверены без оборудования, другие – датчиками, а третьи требуют приборной проверки. 200-рублевые купюры изготовлены из более износостойкого материала – хлопковой бумаги с полимерной пропиткой. При изготовлении новых банкнот использовано 15 гознаковских патентов.

В Мурманской области еще не все терминалы и банкоматы подготовлены к работе с новым купюрным рядом. Тем не менее, отмечает управляющий Отделением, до конца текущего квартала все участники рынка адаптируют свое оборудование к работе с новыми банкнотами.

«Мурманск участвовал в конкурсе среди символов российских городов для новых банкнот, но наш Алеша в финал не прошел, – напомнил Сергей Дубовой. – Люди сами выбирали, что будет изображено на купюрах, эти деньги – народные. Банкноты соответствуют общемировым тенденциям. Я думаю, гражданам с такими деньгами будет удобнее».