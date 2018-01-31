В Заполярье Tele2 вернет часть средств при покупке «умных» телефонов

31 Января 2018 года, 16:10

РОССИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Участники новой акции Tele2 при покупке фирменных смартфонов оператора с поддержкой LTE до 3 апреля получат кэшбек. Чтобы его получить, необходимо приобрести в интернет-магазине или салонах оператора модель фирменного смартфона Tele2 с поддержкой 4G: Midi LTE, Maxi LTE или Maxi Plus. Также необходимо быть абонентом Tele2 или стать им при покупке гаджета. При выполнении данных условий абонент имеет право на получение бонуса на услуги связи в размере 500 или 1000 рублей, в зависимости от тарифного плана, участвующего в акции.

Так пользователям тарифа «Мой онлайн» вернут на счет 500 рублей, тарифа «Мой онлайн +» – 1 000 рублей. Кэшбек будет зачислен на счет мобильного телефона частями: на второй, четвертый и седьмой месяцы с момента покупки гаджета.

«Мы построили качественную сеть 4G и хотим, чтобы максимальное число наших клиентов могло оценить высокие скорости мобильного интернета. Поэтому мы выпустили целую линейку смартфонов с поддержкой сетей четвертого поколения, функциональных и доступных по цене, и предлагаем дополнительно получить кэшбек, который сделает покупку еще более выгодной. Тем же, кто еще не стал нашим абонентом, наверняка будет интересно попробовать наши уникальные услуги обмена минут на гигабайты и переноса непотраченных остатков на пакетных тарифах», – рассказал Иван Ковтун, коммерческий директор мурманского филиала Tele2.

С подробным описанием акции «Кэшбек за покупку LTE-смартфона Tele2» можно ознакомиться на сайте tele2.ru.

Функциональные смартфоны Midi LTE, Maxi LTE, Maxi Plus различаются объемом памяти, камерой, размером экрана. Все они поддерживают стандарт 4G и доступны по выгодной цене. На сегодняшний день доля устройств с поддержкой сетей четвертого поколения на Северо-Западе составляет 31%, этот показатель стабильно растет. Напомним, сеть 4G Tele2 доступна во всех регионах Северо-Запада.