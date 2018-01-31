В январе цены в России выросли на 0,3%

31 Января 2018 года, 16:24

РОССИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ - За период с 23 по 29 января 2018г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала месяца – 100,3%.

За прошедшую неделю цены на рыбу мороженую, творог, пшено и соль выросли на 0,2-0,5%. Одновременно свинина, куры, яйца куриные, сахар-песок и крупа гречневая подешевели на 0,3-0,7%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,4%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, лук, морковь и яблоки – 0,6-1,4%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 1,2% и 0,7% соответственно.