Более 73 млн рублей перечислено медорганизациям по программе «Родовый сертификат»

31 Января 2018 года, 16:41

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В 2017 году в рамках реализации программы «Родовый сертификат» региональное отделение Фонда социального страхования заключило 27 договоров с медицинскими организациями Мурманской области и перечислило им более 73 млн рублей.

Основная часть этих средств – 42,6 млн рублей направлена в родильные дома, около 20,5 млн рублей получили женские консультации и 9,9 млн рублей – детские поликлиники.

По данным поисково-мониторинговой системы Фонда, у жительниц региона, которые воспользовались программой «Родовый сертификат», появилось на свет 7245 детей. Из них 3766 мальчиков и 3479 девочек. Среди новорожденных: 2778 первенцев, 3036 – вторых малышей, 1041 – третьих, а родить четвертого и более решилось 308 женщин. 80 семей пополнились двойнями, одна женщина родила тройню. Основные параметры детей по росту в среднем составили 51,76 см, по весу – 3,37 кг. Средний возраст мам – 29 лет. Самым плодотворным месяцем по рождаемости был май, а среди дней недели лидирует вторник.