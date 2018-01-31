В Мурманской области сожгли почти 90 кг польских груш

31 Января 2018 года, 17:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Впервые в новом году на территории Мурманской области установлен факт реализации предпринимателем запрещённой к ввозу на территорию РФ подкарантинной продукции. В частности, сотрудниками регионального управления Россельхознадзора были выявлены 88,9 кг груш из Польши.

«Происхождение данной продукции установлено согласно маркировке на упаковке», - говорится в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством РФ данная партия уничтожена в день обнаружения путём сжигания.