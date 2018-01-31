Наблюдай затмение Луны в режиме онлайн

31 Января 2018 года, 17:16

МИР/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Следить за затмением Луны можно в режиме онлайн. Трансляцию ведёт обсерватория Гриффита в США. Это затмение уникально тем, что Луна во время затмения будет находиться вблизи точки перигея, то есть, в земную тень войдет Суперлуна. Видимый диаметр Луны увеличится примерно на 8%.

В центральных районах России затмившаяся Луна не будет различима на восходе, и далее можно будет наблюдать только заключительные частные фазы затмения. Окончание полного затмения может быть видно на вечернем небе на высоте более 50 восточнее линии, идущей от Мурманска к Казани и Самаре. Наилучшие условия для наблюдения сложатся на Дальнем Востоке.