В Мурманске откроется инсталляция «Феномены арктических явлений»

31 Января 2018 года, 17:33

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ - В пятницу, 2 февраля, в 16:45 на территории зоны отдыха озеро Семеновское состоится открытие средовых световых инсталляций «Феномены арктических явлений». Арт-объекты разработаны по дизайн-проекту рабочей группы студентов и преподавателей Мурманского арктического государственного университета и устанавливаются на согласованной территории зоны отдыха озеро Семеновское (в районе центральной аллеи велосипедных дорожек). Мероприятие проводится при поддержке Комитета по культуре администрации города Мурманска.

Световые инсталляции «Феномены Арктических явлений» выполнены в виде «Столбов света» - визуального атмосферного явления, представляющего собой вертикальную полосу света, тянущуюся от солнца или другого источника света и отражающегося от ледяных кристаллов в воздухе – и «Перламутровых облаков» - тонких конденсационных образованиях, появляющихся в зимне-осенний период при аномально низкой температуре.

Открытие инсталляций является частью стратегического проекта МАГУ «Креативный город – территория развития». Опорный вуз станет центром многоуровневой социокультурной системы, которая обеспечит условия самореализации личности в Арктическом регионе, а также послужит стимулом для создания комфортной городской среды и развития креативной экономики в регионе. В рамках проекта в МАГУ функционирует творческая галерея «Отпечаток», а также создается Центр прикладной урбанистики и пространство для развития творческих индустрий Мурманской области. Кроме того, совместно с правительством региона университетом был создан Кластер северного дизайна.