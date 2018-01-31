Михаил Зуб предложил частично снять запрет на импорт рыбы из Норвегии

31 Января 2018 года, 17:24

РОССИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – На совещании в Росрыболовстве обсудили смягчение продовольственного эмбарго. Речь шла об ограничениях на импорт некоторых видом рыб из Норвегии. Автор этой инициативы — совладелец и председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб, пишет РБК. О его идее рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Михаил Зуб предложил частично отменить контрсанкции и разрешить ввоз охлажденной рыбы — мойвы, сельди, трески, пикши и сайды — в Мурманскую область для переработки на береговых предприятиях», — сказал Зверев. Фактически речь идет о том, что разрешить предприятиям региона получать охлажденную рыбу из Норвегии для дальнейшей переработки — для загрузки их мощностей необходимо еще 20 тысяч тонн рыбы.

На вопрос, почему предприятию нужна именно норвежская рыба, у Зуба есть ответа - отечественная рыба поступает на берег в основном в замороженном виде.

Представитель Росрыболовства рассказала, что ведомство в настоящее время дополнительно прорабатывает этот вопрос с рыбодобытчиками области, в том числе с осуществляющими прибрежное рыболовство, а также с перерабатывающими предприятиями региона. При этом в ведомстве считают, что «указанные виды рыбы (на которые просит снять ограничение рыбокомбинат) вылавливаются в достаточных объемах российскими рыбаками различных регионов».

При этом некоторые рыбаки обеспокоены этим предложением (смягчением продэмбарго), потому что в случае если на российский рынок начнет поступать более дешевая норвежская селедка и мойва, их улов окажется невостребованным, отмечает Зверев.