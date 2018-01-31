Обледеневшие после коммунальной аварии дороги посыпают пескосоляной смесью

31 Января 2018 года, 18:00

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В минувшую субботу в Мурманске, по адресу ул. Старостина, 59 произошла авария на водоводе, принадлежащем ГОУП «Мурманскводоканал». В результате на проезжей части образовался ледовый накат.

«Городские коммунальные службы приступили к ликвидации последствий сразу после поступления информации об аварии, – рассказал директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – В кратчайшие сроки был максимально убран лед, приняты все меры для обеспечения безопасности дорожного движения».

Из-за низких температур полностью ликвидировать наледь с дорожного полотна невозможно. В настоящий момент на аварийном участке введены ограничения скорости, идет постоянная подсыпка трассы пескосоляной смесью – это обеспечивает качественное сцепление колес с дорогой.

«Как только потеплеет, хотя бы до -5, дорожное полотно будет полностью очищено ото льда, и на участке будет восстановлен привычный скоростной режим», – пояснил Ланин.

Сотрудники УДХ продолжают работать во всех районах города. Содержание городских дорог и объектов благоустройства осуществляется в двухсменном круглосуточном режиме. Комплексная уборка предусматривает механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров, а также уборку лестниц, остановок в ручном режиме.

АГМ