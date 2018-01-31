Вылет рейса в Москву задерживается до 4 утра 1 февраля

31 Января 2018 года, 23:42

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Вылет рейса SU 1321 задерживается ориентировочно до 4 утра 1 февраля по техническим причинам. Об этом «Би-порту» сообщили в КДС мурманского аэропорта. Рейс должен был выполнен 31 января в 13:10 на самолёте SSJ-100, которой, по информации агентства, уже неоднократно ломался в заполярном аэропорту.

Как сообщили «Би-порту» в воздушной гавани, большая часть пассажиров был отправлена в Москву другими рейсами ГК «Аэрофлот». «Оставшиеся пассажиры (около 30 человек, – прим. ред.) обслужены в соответствии с действующими авиационными правилами», – пояснили агентству в представительстве авиакомпании.