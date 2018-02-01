При прояснениях в Мурманской области может похолодать до -30 градусов

01 Февраля 2018 года, 08:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ - 1-2 февраля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле повышенного атмосферного давления. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -12-17 градусов, при прояснениях -25-30 градусов, гололедица.

На северо-западе Баренцева моря наблюдается ветер восточный, северо-восточный 15-16 м/с, медленное обледенение судов.

На реках и водоёмах Мурманской области ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 31 января равна 30-60 см.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -18 градусов.