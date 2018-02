Календарь праздничных и памятных дат на февраль 2018 года

01 Февраля 2018 года, 09:00

1 – Ежегодный праздник Русской православной церкви – День интронизации (возведения на патриарший престол) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

1 февраля 2009г. в Москве в храме Христа Спасителя прошла интронизация шестнадцатого Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, избранного Поместным собором Русской православной церкви 27.01.2009г.

Мурманскую и Мончегорскую епархию (с 2013г. – Мурманская и Мончегорская митрополия) на Соборе представляли архиепископ Симон (с 08.10.2013г. – митрополит), настоятель Вознесенского кафедрального собора города Мончегорска, благочинный, протоирей Иоанн Баюр, иеромонах, насельник Трифонов-Печенгского мужского монастыря Геронтий (Геннадий Чудневич) и прихожанка Покровской церкви поселка Ревда, член Союза писателей России, ответственный редактор епархиальной «Православной газеты» Надежда Большакова.

День интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла – ежегодный праздник Русской православной церкви наравне с Днем тезоименитства (именин) патриарха Кирилла, который отмечается 24 мая в День памяти Кирилла и Мефодия, просветителей славян.

2 – День воинской славы России: разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.031995г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».

Сталинградская битва – одно из крупнейших сухопутных сражений во Второй мировой войне. Она имела не только важное стратегическое, но и политическое значение. Сталинградская битва закончилась полной победой Красной армии, окружением немецких войск и сдачей в плен командующего их группировкой фельдмаршала Паулюса 31.01.1943г.

2 – Всемирный день водно-болотных угодий (World Wetlands Day).

Отмечается с 1997г.

2 февраля 1971г. в городе Рамсаре (Иран) была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение преимущественно в качестве мест обитания водоплавающих птиц.

Правительством СССР 11.10.1976г. объявлено 3 водно-болотных угодья, имеющих международное значение, в том числе Кандалакшский залив в Мурманской области, площадь которого определена в 208 тысяч гектаров. Всего в РФ к «Рамсарским угодьям» относятся 35 водно-болотных угодий на территории 21 субъекта федерации общей площадью более десяти миллионов гектаров.

2 – День распространения информации о ревматоидном артрите (Rheumatoid Awareness Day).

Учрежден в 2013г. фондом «Rheumatoid Patient Foundation», занимающимся улучшением качества жизни больных ревматоидным артритом.

Ревматоидный артрит – системное воспалительное заболевание соединительной ткани, при котором поражаются преимущественно мелкие суставы. Это заболевание, причины которого остаются невыясненными, относится к неизлечимым заболеваниям, лечение направлено на замедлении темпов его развития и облегчение боли.

3 – День создания российской контрразведки.

Военный министр А.Куропаткин представил императору Николаю II «строго секретный доклад с предложением учредить при Главном штабе особое разведочное отделение» (1903).

4 – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day). Провозглашен «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями», проводится с 2005г.

5 – День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Установлен Министерством иностранных дел РФ.

Отмечается сотрудниками и ветеранами дипломатически-курьерской службы МВД РФ, приурочен к годовщине трагической гибели советского дипкурьера Теодора Нетте 05.02.1926г.

6 – Международный день саамов (День саамского народа – Saamelaisten kansallispäivä). Объявлен в 1992г. на 15-й конференции Союза саамов, объединяющего представителей этой национальности на территории Скандинавии и Кольского полуострова, по дате проведения первого саамского собрания в норвежском городе Тронхейме в 1917г. Отмечается в Финляндии, Норвегии и Швеции, в России – только в Мурманской области, где проживают более 1,5 тысячи саамов.

6 – Международный День безопасного Интернета (Safer Internet Day).

Учрежден по инициативе Европейской комиссии в 2004г., в России проводится с 2007г. во вторник второй недели месяца.

6 – Международный день бармена (International Bartender's Day).

Профессиональный праздник барменов и рестораторов.

Отмечается в некоторых странах в День святого Аманда, одного из христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев. Святой Аманд не почитается Русской православной церковью.

8 – День Российской науки.

Установлен 07.06.1999г. Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина, «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук». 08.02.(28.01)1724г. Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук.

С 1925г. – Академия наук СССР, с 1991г. – Российская Академия наук.

Ранее День науки отмечался в третье воскресенье апреля. При выборе даты руководствовались тем, что в 1918 году между 18 и 25 апреля В.И. Ленин составил «Набросок плана научно-технических работ». Многие научные коллективы отмечают День науки «по старинке» – в третье воскресенье апреля.

8 – День риелтора в России (неофициальный).

Проводится с 2008г. по инициативе Национального совета российской гильдии риелторов. Риелтор (англ. realtor) – агент по продаже недвижимости или операциям с недвижимостью.

В России первые риелторские компании появились в начале 90-х годов XX века.

По предложению Московской национальной гильдии риелторов с 1996г. отмечается в третью субботу декабря. Празднуются обе даты, или на выбор.

8 – День военного топографа.

Установлен в феврале 2003г. приказом министра обороны РФ генерал-полковника С.Б. Иванова № 395.

08.02.1812г. в Российской империи было утверждено Положение для военного топографического дела, ставшее основой создания института военной топографии в стране.

Структура несколько раз меняла статус. Ныне – Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

8 – День юного героя-антифашиста.

Установлен в память о детях и подростках, погибших в сражениях с фашистами во время Второй мировой войны.

Массово отмечался в 1964-1990гг.

Дата Дня определена по годовщине гибели детей-участников антифашистских демонстраций: французского школьника Даниэля Фери и иракского мальчика Фадыла Джамаля, жизнь которых оборвалась в один и тот же день, с разницей в год: Фери был убит в 1962г., а Джамаль – в 1963-м. Также в День юного героя-антифашиста вспоминают убитых фашистами 08.02.1943г. советских молодогвардейцев и французских лицеистов.

9 – День гражданской авиации России. Ранее – День Аэрофлота.

Профессиональный праздник пилотов, бортпроводников, всех работников гражданской авиации России.

09.02.1923 года Совет Труда и Обороны СССР принял постановления «Об организации Совета по гражданской авиации» и «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота».

В этом году в стране появился гражданский воздушный флот, с 1932г. – Аэрофлот.

В 1979г. Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День Аэрофлота, который праздновался ежегодно во второе воскресенье февраля. Однако Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.1988г. «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» День Аэрофлота был объединен с Днем воздушного флота СССР, и отмечался сначала 18 августа, а затем – в третье воскресенье августа.

Международный день гражданской авиации отмечается 7 декабря.

9 – День рождения волейбола.

Популярная игра появилась по инициативе руководителя по физподготовке молодежной христианской организации г. Холиок (штат Массачусетс, США) Уильяма Моргана, решившего смешать элементы бейсбола, гандбола и баскетбола для новой командной игры в мяч. 09.02.1895г. воспитанники Моргана впервые сыграли в мяч по новым правилам через сетку, натянутую на высоте 196 см от пола.

Игра изначально называлась «минтонет», название «волейбол» получила благодаря профессору Альфреду Хальстеду, который предложил переименовать ее, исходя из идеи состязания (от англ. «at the volley» – «на лету» и «ball» – «мяч»). Основные правила игры разработали к 1897г.

В СССР первый официальный матч по волейболу состоялся 28.07.1923г. между командами Государственного техникума кинематографии и командой Высших художественно-технических мастерских.

9 – День рождения стриптиза.

Название «стриптиз» говорит само за себя: strip – «раздевание» и tease – «дразнить». Первое выступление в этом жанре произошло 09.02.1893г. в Париже в ночном кабаре «Мулен Руж». Во время танца исполнительница сбросила с себя всю одежду. За неприличное и вульгарное поведение девушка была оштрафована. Прототипом стриптиза считают французский танец «канкан», возникший в Париже в 1820-1830 гг. В античной истории есть упоминание о «танце осы». Завернутая в шаль красивая девушка изображала под музыку вытряхивание осы из одежды.

Долгое время стриптиз считался непристойным развлечением, но постепенно он обрастал определенными правилами и художественными критериями. Позднее дал начало одному из направлений спортивных танцев – танцу на пилоне.

9 – Международный день стоматолога (International Day of dentist).

Профессиональный праздник зубных врачей, отмечается в день почитания католической церковью святой христианской мученицы Аполлонии Александрийской.

10 – День дипломатического работника в России.

Установлен Указом Президента РФ В.В.Путина № 1279 от 31.10.2002г. в ознаменование 200-летия Министерства иностранных дел России.

На 10 февраля приходится наиболее раннее упоминание о Посольском приказе – первом внешнеполитическом ведомстве России (1549). Министерство иностранных дел свой отсчет ведет с 1802г., когда императором Александром I было сформировано новое ведомство наряду с другими в составе Кабинета министров.

10 – День памяти Александра Сергеевича Пушкина.

10.02.1837г. великий русский поэт скончался после ранения на дуэли.

11 – День зимних видов спорта в России.

Впервые проводился 07.02.2015г. – в первую годовщину XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи (2014). В последующие годы проводится в первые выходные после 7 февраля.

В январе отмечается Всемирный день снега, или Международный день зимних видов спорта.

11 – Международный день женщин и девочек в науке (International Day of Women and Girls in Science).

20.12.2013г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Наука, техника и инновации в целях развития», в которой признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в данной сфере. 12.12.2015г. на пленарном заседании Генассамблеи была принята резолюция об учреждении Международного дня женщин и девочек в науке, а в качестве даты проведения этого дня выбрано 11 февраля.

Исследования специалистов выявили определённый дисбаланс в участии в научной сфере между мужчинами и женщинами. Упоминание в названии праздника не только женщин, но и девочек, направлено на актуализацию темы участия в научных сообществах, кружках и других объединениях научного профиля школьного периода обучения не только мальчиков, но и девочек, чьё участие в них также заметно ниже.

11 – Всемирный день больного (World Day of the Sick).

Учрежден 13.05.1992г. по инициативе Папы Иоанна Павла II, которому в 1991г. был поставлен диагноз болезни Паркинсона.

11 февраля во французском местечке Лурд много веков назад произошло явление Богоматери. Святая Дева, Лурдская Богоматерь, исцелила страждущих, став, тем самым, символом спасительницы больных.

11 – Воскресенье аутизма, или же Международный день молитвы за аутизм и синдром Аспергера.

Объявлен британцами Иваном Кореа и Чарик Кореа в 2002г. после того, как их сыну Чарину поставили диагноз «аутизм».

Проводится во второе воскресенье месяца.

12 – Международный день науки и гуманизма (День Дарвина).

Отмечается в день рождения основоположника теории эволюции, биолога Чарльза Дарвина, который пропагандировал идеи гуманизма, рассматривая человека и жизнь как высшую ценность.

Впервые проводился в 2001г. Отмечается учеными, аспирантами, исследователями.

12 – Начало Масленицы, древнего славянского праздника с многочисленными обычаями, дошедшего до наших дней (дата для 2018г.).

Отмечается в течение недели перед Великим постом.

12 – Международный день борьбы с эпилепсией (International Epilepsy Day).

Впервые отмечался в Польше 14.02.2009г. в День святого Валентина как День больных эпилепсией, поскольку этот святой является покровителем не только влюбленных, но и людей, страдающих от эпилепсии.

С 2011г. – Европейский день борьбы с эпилепсией, дата перенесена на второй понедельник января. С 2015г. – Международный день борьбы с эпилепсией под эгидой Международного бюро по эпилепсии и Международной лиги борьбы против эпилепсии.

13 – Всемирный день радио.

Решение о его проведении принято ЮНЕСКО в 2011г.

13.02.1946г. впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации.

День радио в России празднуют 7 мая.

13 – Международный день презерватива.

Отмечается с 2007г. по инициативе борцов со СПИДом.

14 – День святого Валентина.

Объявлен в 496г. римским Папой Геласиусом в честь казненного в Римской империи священнослужителя Валентина из города Тернии, тайно венчавшего влюбленных солдат с их избранницами (легионерам в Римской империи запрещалось жениться). Сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика, и за день до казни написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили.

Позже Валентин был канонизирован католической церковью. Отмечается во многих странах как День всех влюбленных, несмотря на то, что в 1969г. святой Валентин был изъят из католического литургического календаря.

14 – День компьютерщика (неофициальный).

В США 14.02.1946г. научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер ENIAC I. Проработал до 23 часов 45 минут 02.10.1955г., потом был разобран.

14 – День одиноких (Singles Awareness Day или Singles Appreciation Day) – неофициальный праздник, задуманный как альтернатива Дню святого Валентина для людей, не состоящих в романтических отношениях. Отмечается 14 или 15 февраля.

14 – Международный день дарения книг (International Book Giving Day).

Проводится с 2012 г. по инициативе Эмми Бродмур – основательнице сайта детской книги в США.

14 – В России введен григорианский календарь (новый стиль).

24.01.1918г. декретом Совнаркома РСФСР был введен григорианский календарь, в соответствии с которым была введена поправка в 13 суток. После 31.01.1918г. в России сразу наступил день 14 февраля.

В практике датировки событий все события и документы, относящиеся к периоду до 01.02.1918г., датируются по юлианскому календарю («старый» стиль), с 01.02.1918г. – по григорианскому («новый» стиль). Двойной датой датируются события и документы в тех случаях, когда требуется указать «старый» и «новый» стиль.

14 – День распространения информации о врожденном пороке сердца(Congenital Heart Defect Awareness Day).

Проводится в День святого Валентина, одним из символов которого является сердце.

15 – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества – День памяти воинов-интернационалистов.

Утвержден Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным Президентом РФ Д.А. Медведевым 29.11.2010г.

15.02.1989г. завершился вывод советских войск из Афганистана.

15 – Всемирный день управления информацией (Global Information Governance Day).

Проводится в третий четверг месяца.

Термин «information governance», который чаще переводят на русский язык как «управление информацией», подразумевает собой выработку желаемого поведения в сфере создания, распространения, хранения, использования, архивирования и удаления корпоративной информации.

15 – Православный праздник Сретение Господне.

15 – Всемирный день православной молодежи.

Отмечается с 1953г., в котором состоялась Первая генеральная ассамблея Всемирного православного молодежного движения «Синдесмос». Главной темой форума было объединение (именно это и означает название «Синдесмос»), а датой проведения праздника избрано 15 февраля, день Сретения Господня в православии, ведь «сретение» означает встречу.

15 – Международный день детей, больных раком (International Childhood Cancer Day). Проводится с 2001г. по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком. Первый Международный день был проведен 15 января в Люксембурге, однако позже было принято решение перенести дату на месяц вперед.

17 – День российских студенческих отрядов.

Установлен Указом Президента РФ В.В. Путина № 86 от 21.02.2015г. «О Дне студенческих отрядов».

17.02.2004г. в Москве состоялся Всероссийский форум студенческих отрядов, посвященный 45-летию студенческого стройотрядовского движения, на котором было учреждено молодёжное общероссийское общественное движение «Российские Студенческие Отряды».

17 – День Службы горючего Вооруженных Сил РФ.

17.02.1936г. приказом народного комиссара обороны СССР № 024 было создано Управление по снабжению горючим – Служба горючего ВС СССР.

17 – День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day). Неофициальный международный праздник, одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций.

Родился в Новой Зеландии, дата предложена Фондом спонтанных проявлений доброты.

13 ноября отмечается Всемирный день доброты.

18 – День транспортной полиции РФ.

Неофициальный профессиональный праздник сотрудников подразделения МВД, отвечающих за обеспечение правопорядка на транспорте.

18.02.1919г. в целях «поддержания революционного порядка и единства управления на всех железных дорогах» принято Постановление ВЦИК «Об организации межведомственной комиссии по охране железных дорог».

18 – День продовольственной и вещевой службы Вооруженных сил России – профессиональный праздник всех военнослужащих, причастных к продовольственной и вещевой службе, входящей в систему тыла Вооружённых Сил.

18.02.1700г. Пётр I учредил специальную должность генерал-провианта, ответственного за заготовку и распределение хлебных запасов для нужд русской армии, на которую был назначен окольничий С.И. Языков. Аналогичные должности вводились в состав каждого полка, а назначенные на них именовались провиант-мейстерами. В этот же день царским указом был образован «Особый приказ», на который было возложено снабжение полков обмундированием, снаряжением и жалованием, а также оружием, лошадьми и обозом. Тогда же были установлены и первые нормы довольствия для солдат.

18 – Прощеное воскресенье (дата для 2018г.).

У православных – последнее воскресенье перед Великим постом.

19 – Международный день защиты морских млекопитающих. Всемирный день кита (World Whale and Dolphin Day).

Учрежден в 1986г. 19.02.1986г. Международная китобойная комиссия ввела запрет на китовый промысел.

19 – Начало Великого поста у православных.

В 2018 году он продлится с 19 февраля по 7 апреля.

20 – Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice). Установлен 26.11.2007г. Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе президента Киргизии Курманбека Бакиева, выступившего на Ассамблее.

На всемирной встрече на высшем уровне в Копенгагене в марте 1995г. были провозглашены задачи социального развития современного общества.

Отмечается с 2009г.

21 – Международный день родного языка (International Mother Language Day). Провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17.11.1999г.

Дата выбрана в знак памяти событий 21.02.1952г., когда в Дакке, столице Бангладеш, от пуль полицейских погибли студенты – участники демонстрации в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.

21 – Всемирный день экскурсовода (World Tourism Day).

Учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979г. в испанском городе Торремолино.

Экскурсоводы также чествуются 18 мая – в Международный день музеев.

22 – Международный день поддержки жертв преступлений, неофициальный. 22.02.1990г. правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений».

23 – День воинской славы России: День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918) – День защитника Отечества.

Установлен Государственной Думой РФ 10.02.1995г.

С 1923г. отмечался как День Красной Армии, с 1946г. – День Советской Армии и Военно-Морского Флота. С 2002г. – нерабочий день.

28.01.1918г. председатель Совнаркома В.И.Ленин подписал декрет «Об организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА)», 11.02.1918г. – декрет «Об организации Рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ)». 18.02.1918г. австро-германские войска, нарушив перемирие, заключенное 15.12.1917г., вторглись в Советскую Россию и 21.02.1918г. оккупировали Минск. В этот же день Советское правительство обратилось к народу с воззванием «Социалистическое Отечество в опасности!». 23.02.1918г. в Петрограде был проведен День Красной армии и мероприятия по сбору помощи красноармейцам (День Красного подарка) под лозунгом защиты социалистического Отечества от кайзеровских войск, сформированные из добровольцев части РККА сразу же вступали в бой с германскими войсками.

26 – Международный день неторопливости.

Праздник зародился в Италии в 2007г. Отмечается в более чем 90 городах мира.

Этот день стоит посвятить делам, на которые не хватает времени в будни: провести его с семьей, посетить выставку или другое культурное мероприятие.

27 – Международный день полярного медведя (International Polar Bear Day) – День белого медведя.

Интернациональный экологический праздник проводится по инициативе «Polar Bears International» (PBI) – международной организации, борющейся за сохранение популяции полярных (белых) медведей.

Отмечается в России, Норвегии, Канаде, Гренландии и Соединенных Штатов Америки (Аляска).

По оценкам ученых, сегодня в мире насчитывается примерно 20-25 тысяч особей белого медведя.

27 – День Сил специальных операций в России.

Профессиональный праздник учрежден Указом Президента РФ В.В.Путина № 103 «Об установлении Дня Сил специальных операций» от 26.02.2015г. Неофициальное название – День «вежливых людей».

Управление специальных операций создано в 2009г. в рамках реформы Вооруженных сил РФ. В 2012г. Управление развернуто в Командование Сил специальных операций, с марта 2013г. началось их формирование.

Силы специальных операций РФ (ССО России) – высокоподвижная группировка сил Минобороны РФ, основное предназначение которой – выполнение специальных задач как на территории страны, так и за рубежом.

27 – Всемирный день стерилизации животных (World Spay Day), или Всемирный день кастрации и стерилизации домашних животных.

Впервые проводился в 1995г. в США. Организатор – «Humane Society International», благотворительная общественная организация, существующая с 1954 года.

Проводится в последний вторник месяца.

27 – День распространения информации об аносмии (Anosmia Awareness Day). Проводится британской благотворительной организацией «Пятое чувство» (Fifth Sense), оказывающей помощь людям с расстройствами обоняния и вкуса.

Термином «аносмия» обозначают потерю обоняния, чаще всего полную.

28 – Международный День защиты холода (International Cold Protection Day).

Впервые отмечался в 2011г. в Ненецком автономном округе РФ с целью привлечения внимания к проблеме глобального потепления и необходимости сохранения холода на планете, чтобы сберечь стремительно тающие арктические ледники. Затем идею подхватили другие российские регионы, финский город Рованиеми и канадский Квебек.

29 – Международный день больных редкими заболеваниями.

Учрежден и проводится Европейской организацией по редким заболеваниям (EURORDIS) и ее координационным органом – Советом национальных альянсов с 2008г. в последний день февраля. В России отмечается с 2009г.





Подготовил Михаил Демин.

Информационный сайт «Кольский край» (ИСККРА).