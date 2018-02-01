Необходимость модернизации и расширения телекоммуникационной сети связи обсудили в «Колэнерго»

01 Февраля 2018 года, 09:53

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ - На заседании технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») обсудили необходимость модернизации и расширения телекоммуникационной сети связи электросетевого предприятия.

Существующая телекоммуникационная сеть в «Колэнерго» на базе цифровых АТС фирмы Siemens создана по проекту 2001 года. Помимо обеспечения технологической телефонной связью с помощью данных АТС осуществляется организация диспетчерских каналов связи, взаимодействие с Системным оператором, наблюдаемость и управляемость электросетевыми объектами.

Как отметил инженер отдела автоматизированных систем технологического управления Колэнерго Сергей Тишкин, за более чем 16 лет непрерывной круглосуточной работы назрела необходимость замены и модернизации физически и морально устаревшего оборудования на способное поддерживать все современные стандарты связи и сервисы, а также оптимально использовать возможности, предоставляемые собственной сетью волоконно-оптических линий связи, протяженностью более 1800 км.

Решением техсовета признана необходимость проведения проектно-изыскательских работ в области разработки технических решений по модернизации телекоммуникационной сети связи в 2019 году. Реализация проекта по внедрению надежного коммутационного оборудования послужит основой для эффективного использования на электросетевых объектах предприятия современных цифровых IP-технологий, повысит оперативность взаимодействия подразделений и качество управления сетями.