Житель Оленегорска хотел оплатить задолженность по алиментам биткоинами

01 Февраля 2018 года, 10:11

ОЛЕНЕГОРСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – В суд передано уголовное дело в отношении жителя Оленегорска, который задолжал бывшей супруге алименты на содержание сына. Исполнять обязанности по уплате он не собирался.

Как сообщили в УФСПП по Мурманской области, за неуплату свыше 2 месяцев алиментов мужчина был привлечён к административной ответственности. Однако он продолжил не исполнять решение суда о взыскании алиментов.

«Судебный пристав позвонил должнику и в ходе разговора последний заявил, что готов оплатить долг криптовалютой - биткоинами. Пристав «заинтересовался» таким предложением и пригласил должника для погашения долга в отдел судебных приставов», - сообщили в УФССП.

В отделе алиментщику разъяснили, что оплата задолженности производится только в рублях. А за уклонение от уплаты на него было заведено уголовное дело, которое в настоящий момент передано в суд для рассмотрения по существу.