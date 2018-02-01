В Мурманской области состоится региональный учебно-методический сбор движения «Юнармия»

01 Февраля 2018 года, 10:30

МУРМАНСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Областной учебно-методический сбор регионального движения «Юнармия» проводят Министерство образования и науки Мурманской области совместно с региональным отделением всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения.

Главная цель мероприятия – повышение качества работы местных отделений и отрядов движения «Юнармия».

В программе учебно-методического сбора запланировано рассмотреть вопросы о деятельности регионального отделения «Юнармии» в 2017 году, о требованиях к организации работы местных отделений и отрядов движения, об участии юнармейцев Мурманской области в Первом Всероссийском молодежном патриотическом форуме «Я – Юнармия!».

Сбор будет проходить 2 февраля на базе Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной. Начало в 12:00.