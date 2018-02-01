Прокуратура обнаружила сайты с информацией о способах фальсификации на выборах

01 Февраля 2018 года, 10:45

МУРМАНСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Первомайского округа провела проверку исполнения требований законодательства об информации, информационных технологиях, защите информации.

В ходе проверки в интернете выявлены сайты, содержащие информацию о способах фальсификации результатов голосования на выборах, а также сайты, на которых осуществляется дистанционная продажа товаров (в том числе с возможностью доставки по России) с возможностью оплаты приобретаемой продукции криптовалютой (биткоины), иные операции с криптовалютой.

По результатам проверки прокуратура направила 12 заявлений о признании информации, размещенной на выявленных сайтах, запрещенной к распространению на территории России, которые находятся в настоящий момент в стадии рассмотрения.