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Главная » НОВОСТИ » Работникам порта Витино выплатили многомиллионную задолженность по зарплате
 
 
 
 
01 Февраля 2018 года, 10:53

Работникам порта Витино выплатили многомиллионную задолженность по зарплате


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Работникам ООО «Морской специализированный порт «Витино» выплатили более 20 млн рублей задолженности по заработной плате. Это стало возможно благодаря мерам, предпринятым следователями. Ранее по факту задолженности было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили «Би-порт» в Следственном комитете по Мурманской области, в результате преступных действий руководства ООО «МСП «Витино» общая сумма задолженности перед 157 работникам предприятия составляла 20,65 млн рублей. Местонахождение и оценку имущества предприятия-должника устанавливали, в том числе с привлечением судебных приставов республики Крым.

Так, в январе 2018 года в ходе проведения торгов за сумму, превышающую 29 миллионов рублей, было реализовано имущество ООО «МСП «Витино» - несамоходный земснаряд «Редут».

«С момента возбуждения уголовного дела было произведено более 300 допросов свидетелей, 100 потерпевших; произведены допросы специалистов и экспертов; произведены обыски и выемки в местах нахождения финансовой и бухгалтерской документации; назначен и проведен ряд экономических и финансово-аналитических исследований», - сообщили в региональном СУ СКР.

В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на восстановление нарушенных прав работников.

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