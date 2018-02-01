Роспотребнадзор в 2107 году проверил рекордное количество подозрительных ссылок

01 Февраля 2018 года, 11:30

РОССИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – В России зафиксировано рекордное количество суицидального контента. В Роспотребнадзоре «Известиям» рассказали, что в 2017 году надзорный орган проверил на наличие запрещенной информации почти в пять раз больше ссылок, чем в 2016.

В 95% случаев материалы были признаны незаконными, так как содержали описания способов совершения самоубийства или призывы к суициду. Всего в прошлом году Роспотребнадзор проверил более 22,8 тысяч ссылок, а в 2016 — 4,8 тысяч. Жалобы через свой сайт принимает Роскомнадзор, далее ссылки направляются на экспертизу в Роспотребнадзор.

«Принятые Роспотребнадзором на основании экспертиз решения поступают в Роскомнадзор для включения указанных в них сайтов в Единый реестр запрещенной информации», — рассказали в Роскомнадзоре.

Всего в 2017 году в службу поступило 36,8 тысяч подобных обращений, но 14 тысяч из них Роскомнадзор отклонил «в связи с однозначным отсутствием запрещенного контента».

Руководитель Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов отметил, что рост жалоб на суицидальную информацию связан с всплеском активности «групп смерти». В частности, вместо хештега #F15 появились #L13 и #YG4 (уже заблокированы во «ВКонтакте»), а также #тихийлес и #сованикогданеспит.

Фото: Getty Images/VOISIN/PHANIE