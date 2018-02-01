Законы, вступающие в силу в феврале 2018 года

01 Февраля 2018 года, 12:00

РОССИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – В России в феврале 2018 года вступят в силу несколько новых законов, сообщает «Парламентская газета».

С 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам и стоимость набора социальных услуг (НСУ) увечатся на 2,5%. После индексации стоимость НСУ составит 1 075 рублей 19 копеек в месяц.

В российском законодательстве с 1 февраля появится синдицированный кредит, — заём, предоставляемый юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю двумя или более кредиторами (либо синдикатом кредиторов) в рамках единого кредитного соглашения.

Согласно приказу Министерства здравоохранения, с февраля процедуру аккредитации пройдут специалисты с высшим образованием по основным программам «Здравоохранение и медицинские науки», имеющие документы об образовании или о квалификации. Это коснется и тех, кто после 1 января получит среднее профессиональное образование в соответствии с федеральными образовательными стандартами «Здравоохранение и медицинские науки».

С 13 февраля регионы смогут передавать подведомственным организациям полномочия по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы предоставления соцуслуг в муниципалитетах. Это будет в тех случаях, если в муниципалитетах не будет структур, курирующих эту сферу.

С 1 февраля прокурорам, научным и педагогическим работникам прокуратуры, а также сотрудникам Следственного комитета будет выплачиваться ежемесячная надбавка к пенсии. Её размер — величина доплаты за классный чин с применением специального коэффициента.

В перечень государств, чьи перевозчики обязаны платить сборы за проезд по дорогам России автомобилей грузоподъёмностью от 3,5 до 12 тонн, с февраля включат Эстонию. Величина годового сбора для иностранных перевозчиков с весны 2016 годы составляет 120 тысяч рублей.

С 6 февраля детям-инвалидам не придётся заново подтверждать свой статус при намерении использовать средства материнского капитала на социальную адаптацию.

Напомним, в России в январе этого года уже вступили в силу новые законы.