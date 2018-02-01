Мурманский рыбный порт продолжит бесперебойную работу

01 Февраля 2018 года, 12:17

МУРМАНСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Причалы, расположенные на территории рыбного терминала мурманского порта, переданы в хозяйственное ведение ФГУП «Нацрыбресурс». Соответствующее решение было принято межрегиональным территориальным управлением Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия. Ранее данные причалы находились в доверительном управлении у АО «Мурманский морской рыбный порт».

Как ранее сообщал «Би-порт», 31 января истёк срок доверительного управления. В октябре прошлого года Росимущество направило в адрес порта уведомление о досрочном расторжении договора. Тогда портовики забеспокоились, что не смогут принимать суда с рыбой и другими грузами. Теперь северяне точно не останутся без рыбопродукции.

В ближайшее время между ММРП и Нацрыбресурсом будет подписано соглашение, в соответствии с которым порту будут предоставлены в пользование причалы для организации технологического процесса оказания портовых услуг и организации погрузо-разгрузочных работ. Условия данного соглашения в настоящий момент определяются.

«Сейчас мы переговариваемся, расставляем все точки на «i». Я надеюсь на благоразумие рыбного порта, и мы сегодня-максимум завтра соглашение подпишем. В любом случае порт будет работать. Мы провели вчера все необходимые переговоры с другими компаниями. Затыка на рейде быть не должно», - сообщил «Би-порту» начальник пресс-службы Нацрыбресурса Александр Орловский.

Несмотря на то, что собственник гарантирует бесперебойное функционирование гидротехнических сооружений, для оперативного решения возникающих проблем открыта горячая линия. По словам Орловского, работать она будет до тех пор, пока порт не начнёт нормально функционировать. Горячая линия работает с 9-00 до 18-00 организует горячую линию: +7(495) 771-38-02.