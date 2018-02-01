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01 Февраля 2018 года, 12:50

Размер ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам проиндексируют с 1 февраля


РОССИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, включая инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации и других граждан.

На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Федеральные льготники, имеющие право на НСУ, могут выбирать, как получать услуги: в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

С 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составит 1075 рублей 19 копеек в месяц. 828 рублей 14 копеек пойдет на обеспечение необходимыми медикаментами, 128 рублей 11 копеек – на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, 118 рублей 94 копейки – на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Если гражданин решил поменять форму получения НСУ в следующем году, то ему необходимо подать соответствующее заявление до 1 октября текущего года через клиентскую службу ПФР, МФЦ или в электронном виде через «Личный кабинет» на сайте ПФР.

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