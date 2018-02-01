В Мончегорске представят юбилейный проект «Город металлургов, рожденный в тундре»

01 Февраля 2018 года, 13:04

МОНЧЕГОРСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске представят юбилейный историко-публицистический проект «Мончегорску – 80. Город металлургов, рожденный в тундре».

Основная идея проекта – показать связь и почти вековую историю комбината «Североникель», а позже Кольской ГМК и г.Мончегорска через судьбы людей и судьбы людей через историю города и комбината.

В проекте приняли участие те, кто сыграл ведущую роль в судьбе города и комбината, кто трудился во благо города и страны, кто живет и работает в Мончегорске и сейчас. В проекте отражены реальные истории мончегорцев, на глазах и при участии которых создавалась история города.

В числе участников – исторические для комбината и города люди: Геннадий Ермаков, Виктор Маликов, Евгений Петров, Дмитрий Староверов, Александр Батраков, Юлия Малинина, Лариса Батракова и многие другие.

Использованы уникальные фото- и видеоархивы Кольской ГМК, Музея истории Мончегорска, а также труды историка-краеведа, педагога, журналиста, поэта, члена Союза журналистов России, Почетного гражданина Мончегорска Геннадия Лейбензона.

Торжественное мероприятие, посвященное презентации юбилейного проекта «Мончегорску – 80. Город металлургов, рожденный в Тундре», состоится 2 февраля в 15:00 в Мончегорской центральной городской библиотеке.