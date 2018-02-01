Супружеская пара северян незаконно получила выплаты за поездку на отдых в Крым

01 Февраля 2018 года, 13:42

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ - Прокуратурой Кольского района Мурманской области выявлены нарушения в исполнении трудового законодательства в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в поднадзорных муниципальных образованиях Кольского района и города Колы.

Проверка установила, что мурманчанам, состоящим в браке, один из которых работает в администрации Кольского района, произведена оплата дороги до места отдыха в Республику Крым и обратно.

Супруги добирались до места проведения отпуска и обратно на личном автомобиле. При этом «дорогу» им оплатили по платежным документам, которые один из супругов подобрал на заправках по пути следования, то есть по чужим документам, которые не отражают фактические расходы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.