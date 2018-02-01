Избранный президент Финляндии Саули Ниинистё принёс присягу

01 Февраля 2018 года, 13:58

ФИНЛЯНДИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – В Финляндии состоялась церемония инаугурации избранного президента Саули Ниинистё. Торжественная церемония состоялась в рамках пленарного заседания парламента республики.

«Прошедшие шесть лет были сложными. Были конфликты в Европе, ее окружении и остальном мире. Они были проверкой для нашей региональной стабильности и опор нашей безопасности. На них, возможно, оказывалось давление, но они не зашатались», - сказал Ниинистё в своей речи перед парламентом.

По результатам прошедших 28 января выборов Саули Ниинистё набрал 62,6% голосов. На втором месте оказался кандидат от оппозиционного «Союза «зеленых» Пекка Хаависто с 12,4% голосов, на третьем - кандидат от «Истинных финнов» Лаура Хухтасаари с 6,9%. Явка на выборах составила 69,9%.