В Крыму протестируют парашюты для нового российского корабля «Федерация»

01 Февраля 2018 года, 14:26

РОССИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Россия начинает тестирование систем возвращения космонавтов с Луны. В этом году начнутся испытания парашютов для нового отечественного аппарата «Федерация», сообщили «Известиям» в компании «Технодинамика» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Сотрудники НИИ парашютостроения (входит в холдинг «Технодинамика») и военнослужащие морского испытательного центра проведут их на территории центра около Феодосии, используя макеты космического аппарата (КА).

«В этом году состоятся испытания с макетами массой 3 тонны, — рассказал генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков. — Их девять раз сбросят с парашютом с вертолета Ми-8 или Ка-32». После этой части тестирования специалисты начнут испытания полноразмерного девятитонного макета «Федерации». Ему предстоит пережить 28 сбросов с вертолета Ми-26 и самолета Ил-76. Эти тесты запланированы на конец 2019 года.