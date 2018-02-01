Продукция мурманских предпринимателей может подорожать

01 Февраля 2018 года, 14:55

МУРМАНСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Себестоимость продукции и услуг, производимых предпринимателями Мурманской области, может вырасти. Такое заявление сделал сегодня депутат Государственной думы РФ Алексей Веллер. Это станет следствием исполнения решения Конституционного суда о начислении северных надбавок и коэффициентов сверх минимального размера оплаты труда.

«С моей точки зрения в ближайшие года два будет происходить настройка этого механизма. Через такие непростые мероприятия необходимо пройти. С другой стороны, это решение КС даёт предпосылку для того, чтобы в очередной раз на самом высоком уровне поднять вопрос о том, что государство должно учитывать те условия, в которых живут и работают северяне», - заявил Алексей Веллер.

По его мнению, если та или иная услуга, образно выражаясь, привязана к территории, то она вырастет в цене – предприниматели будут закладывать появившиеся расходы в стоимость продукции. Но если это бизнес, с которым могут конкурировать такие же компании из других регионов, то здесь местные компании окажутся в невыгодном положении.

«Решения могут быть разными, но суть одна – федеральный центр должен экономически поддерживать те регионы, которые работают в районах Крайнего Севера. Это обоснованно, поскольку эти регионы исполняют государственную гарантию перед людьми», - подытожил Веллер.