У прокуратуры возникли вопросы к новому порядку формирования тарифов на проезд в общественном транспорте

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Впервые Мурманск посетит интерактивная выставка роботов «Роботека» Впервые Мурманск посетит интерактивная выставка роботов «Роботека»
Приглашаем на обучение работе в модуле «Расчет заработной платы» ПП «ПАРУС-Бюджет 8» Приглашаем на обучение работе в модуле «Расчет заработной платы» ПП «ПАРУС-Бюджет 8»
CrazyDuck побывали в Мурманске CrazyDuck побывали в Мурманске
«Норникель» подвел итоги 2017 года «Норникель» подвел итоги 2017 года
ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам
 
 

Видеоновости16+

В Ковдоре до конца года заработает фабрика по производству слюды
 
 
 
 

Курсы валют 02.02.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
80,1836
0,4810
1 USD
Доллар США
56,2613
0,0773
1 EUR
Евро
69,7921
-0,1401
10 NOK
Норвежских крон
73,1759
0,1072
10 SEK
Шведских крон
71,3967
-0,2026
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-19°
2.8 м/с
давление 762.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Группа компаний TeleTrade на сегодняшний день представлена в 26 странах мира на четырёх континентах. В Евросоюзе успешно работает компания TeleTrade International Consulting Ltd. Сегодня мы говорим с директором по развитию TeleTrade в Европе Збигневым Грутковски

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

 
 
 
 

Выбор редакции

В 2017 году в Мурманской области в отношении браконьеров возбуждено 135 уголовных дел
01 Февраля 2018, 15:12
В 2017 году в Мурманской области в отношении браконьеров возбуждено 135 уголовных дел
Продукция мурманских предпринимателей может подорожать
01 Февраля 2018, 14:55
Продукция мурманских предпринимателей может подорожать
Размер ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам проиндексируют с 1 февраля
01 Февраля 2018, 12:50
Размер ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам проиндексируют с 1 февраля
Мурманский рыбный порт продолжит бесперебойную работу
01 Февраля 2018, 12:17
Мурманский рыбный порт продолжит бесперебойную работу
 
 
 
 

Самое читаемое

Календарь праздничных и памятных дат на февраль 2018 года
01 Февраля 2018, 09:00
Законы, вступающие в силу в феврале 2018 года
01 Февраля 2018, 12:00
Продукция мурманских предпринимателей может подорожать
01 Февраля 2018, 14:55
Супружеская пара северян незаконно получила выплаты за поездку на отдых в Крым
01 Февраля 2018, 13:42
Работникам порта Витино выплатили многомиллионную задолженность по зарплате
01 Февраля 2018, 10:53
Три человека погибли в ДТП в Кольском районе
01 Февраля 2018, 20:30
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » У прокуратуры возникли вопросы к новому порядку формирования тарифов на проезд в общественном транспорте
 
 
 
 
01 Февраля 2018 года, 16:26

У прокуратуры возникли вопросы к новому порядку формирования тарифов на проезд в общественном транспорте


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Порядок установления тарифов на проезд в общественном транспорте на сегодняшний день не соответствует государственным нормам. Такое мнение высказал сегодня депутат Государственной думы Алексей Веллер.

Напомним, с 1 января 2018 года право на установление стоимости проезда в общественном транспорте было передано на муниципальный уровень. В тоже время полномочия по установлению экономически обоснованных тарифов остались у региональных властей.

«Нельзя разделять право принятия решения. Если передаётся функция по установлению тарифа, то она должна быть передана полномасштабно. То есть муниципалитет должен создать свой уполномоченный орган, который будет рассчитывать и экономически обоснованный тариф, и тариф для населения», - заявил Алексей Веллер.

При этом, отметил депутат, в случае передачи государственных полномочий на уровень муниципалитета, вместе с ними передаётся и финансовый ресурс. Сейчас же местные власти должны сами изыскивать средства на компенсацию разницы между тарифами.

«Ещё в декабре я обратился в областную прокуратуру с просьбой проверить данный закон на соответствие федеральным нормам. На сегодняшний день прокуратурой 25 января внесён протест в Мурманскую областную думу с целью рассмотреть эти поправки на ближайшем заседании, и привести их в соответствие федеральному законодательству», - добавил Алексей Веллер.

Ранее совет депутатов Мурманска принял решение сохранить тариф на проезд в городском общественном транспорте на уровне 28 рублей.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
Три человека погибли в ДТП в Кольском районе
2.
В Ловозеро осудили наркоторговца
3.
Четыре человека пострадали в ДТП под Мончегорском
4.
На Кольской АЭС готовятся к плановому ремонту энергоблоков
5.
На Кировском руднике спустят лавины
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»