У прокуратуры возникли вопросы к новому порядку формирования тарифов на проезд в общественном транспорте

01 Февраля 2018 года, 16:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Порядок установления тарифов на проезд в общественном транспорте на сегодняшний день не соответствует государственным нормам. Такое мнение высказал сегодня депутат Государственной думы Алексей Веллер.

Напомним, с 1 января 2018 года право на установление стоимости проезда в общественном транспорте было передано на муниципальный уровень. В тоже время полномочия по установлению экономически обоснованных тарифов остались у региональных властей.

«Нельзя разделять право принятия решения. Если передаётся функция по установлению тарифа, то она должна быть передана полномасштабно. То есть муниципалитет должен создать свой уполномоченный орган, который будет рассчитывать и экономически обоснованный тариф, и тариф для населения», - заявил Алексей Веллер.

При этом, отметил депутат, в случае передачи государственных полномочий на уровень муниципалитета, вместе с ними передаётся и финансовый ресурс. Сейчас же местные власти должны сами изыскивать средства на компенсацию разницы между тарифами.

«Ещё в декабре я обратился в областную прокуратуру с просьбой проверить данный закон на соответствие федеральным нормам. На сегодняшний день прокуратурой 25 января внесён протест в Мурманскую областную думу с целью рассмотреть эти поправки на ближайшем заседании, и привести их в соответствие федеральному законодательству», - добавил Алексей Веллер.

Ранее совет депутатов Мурманска принял решение сохранить тариф на проезд в городском общественном транспорте на уровне 28 рублей.