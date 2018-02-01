На Кольской АЭС готовятся к плановому ремонту энергоблоков

01 Февраля 2018 года, 18:14

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Ввод в работу Комплекса переработки жидких радиоактивных отходов Кольской АЭС запланирован на 4 февраля. Как сообщили в пресс-службе предприятия, ремонт проводился с 15 января. Ремонт на КП ЖРО традиционно предшествует годовому планово-предупредительному ремонту энергоблоков.

«Кампания 2018 года начнется 1 марта с энергоблока №3. Самый большой объем работ с продлением сроков эксплуатации запланирован на блоках первой очереди: ремонт блока №1 по плану продлится 195 дней, блок будет выведен в ремонт с 15 апреля, блок №2 – с 10 мая на 58 суток. На блоке №4 ремонт с 7 июля по 31 августа», - рассказал главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.