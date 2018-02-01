Роскомнадзор обнаружил незаконные блокировки сайтов

01 Февраля 2018 года, 18:30

РОССИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Роскомнадзор обнаружил случаи избыточной блокировки сайтов в интернете, осуществленной операторами связи в различных регионах России, в том числе Мурманской области.

В ходе проверки Роскомнадзор обнаружил, что в сети одного оператора связи не открываются официальные сайты ретейлера «М.Видео», Альфа-банка и ювелирного магазина Pandora, хотя они не вносились в Единый реестр запрещенной информации и блокироваться не должны, пишет РБК. В связи с этим Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, проводит внеплановую проверку операторов, чтобы выяснить, какие компании избыточно блокируют ресурсы в интернете.

В Единый реестр попадают сайты с детской порнографией, пропагандой экстремизма, совершения суицида и другим противоправным контентом. При обнаружении такого сайта Роскомнадзор определяет хостинг-провайдера, у которого расположен ресурс, и уведомляет его о необходимости удалить противоправный контент. Если контент не удаляют в течение трех суток, сайт вносится в реестр, после чего операторы связи в течение суток должны ограничить к нему доступ пользователей. Сейчас в реестре более 100 тысяч записей.

С декабря 2015 года Роскомнадзор стал требовать от операторов связи внедрения системы «Ревизор» — программно-аппаратного комплекса, который автоматически проверяет, блокирует ли оператор сайты из Реестра. Именно «Ревизор» помог выявить избыточную блокировку сайтов, не внесенных в реестр. При этом некоторые операторы связи «умышленно препятствуют штатной работе» системы.

«Для предотвращения рисков получить штрафы от Роскомнадзора некоторые операторы создают системы, которые заведомо обрабатывают или даже полностью блокируют целые блоки IP-адресов, а не конкретный адрес из реестра. Это вызвано тем, что попавшие в реестр сайты часто меняют IP-адрес, чтобы избежать блокировок», — говорит генеральный директор компании Diphost Филипп Кулин.