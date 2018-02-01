Сирийский конфликт – главное событие 2017 года

01 Февраля 2018 года, 19:00

РОССИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Войну в Сирии и отстранение российской сборной от Олимпиады из-за допинговых скандалов россияне считают главными событиями 2017 года. Такие выводы сделали социологи «Левада-центра» по итогам двух опросов, с результатами которых ознакомились «Известия».

Исследование проходило в два этапа. В декабре социологи предложили респондентом самостоятельно выбрать ключевые события 2017 года. А в январе россиянам выдавали карточки с готовыми вариантами ответов, из которых нужно было выбирать наиболее близкий.

В обоих случаях лидирует сирийский конфликт. На первом этапе опроса об этом вспомнили 17% респондентов, из готовых вариантов Сирию выбрали 49%. На втором месте – отстранение российской сборной от участия в зимних Олимпийских играх после допингового скандала. Этот вариант в январе выбрали 40% россиян, в декабре – 6%.

В декабре граждане чаще вспоминали о внутренней политике: выдвижение Владимира Путина в президенты (3%), строительство Крымского моста (3%) и экономический кризис (3%). В готовых вариантах респонденты обращали больше внимания на внешнеполитическую повестку — ядерные испытания Северной Кореи (32%) и военные действия в Донбассе (32%).

Самостоятельно называя главные события, граждане чаще думали о личной жизни — свадьбах и рождении детей. В декабре их предпочли 17% респондентов. При проведении опроса в январе социологи поместили личную жизнь в категорию «Другое», и ее выбрали всего 2%.

Фото: Вадим Гришанкин / ТАСС