Яндекс представил обновлённые панорамы Мурманска на картах

02 Февраля 2018 года, 10:01

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Сервис Яндекс.Карты представил обновленные панорамные фотографии улиц Мурманска и ближайшего пригорода. Для этой цели в августе прошлого года по городским улицам проехал специальный автомобиль – панарамомобиль, оборудованный фотокамерой для съемки в режиме 360°. За несколько дней съемочная группа проехала 195 км по дорогам Мурманска и его окрестностей, отсняла более 16 тысяч кадров, из которых получилось свыше четырёх тысяч панорам. На обработку полученных изображений ушло несколько месяцев.

На новых снимках отражён современный облик города-героя, появились здания и сооружения, построенные в Мурманске за последнее время. Например, обновлённая восточно-объездная автодорога, реконструкция которой завершилась к 100-летию Мурманска. Команда Яндекса также заново отсняла мемориал Защитникам Советского Заполярья. «Во время съёмок в 2010 году шёл дождь. В этот раз мурманского «Алёшу» удалось запечатлеть в солнечную погоду», – рассказали «Би-порту» в Яндексе.

В компании отмечают, что все снимки сделаны в высоком разрешении. Любое изображение можно приблизить, чтобы изучить подробности, вплоть до того, что можно прочитать надписи на памятных табличках в сквере Капитанов.

Впервые на Яндекс.Картах появился мурманский аэропорт и автоподъезд к нему, а также стали доступны панорамы города Колы и посёлка Мурмаши.