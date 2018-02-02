Январь в плюсе: пассажиропоток мурманского аэропорта вырос почти на 20%

02 Февраля 2018 года, 10:05

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманский аэропорт в дни новогодних каникул обслужил 26 583 человека. Таким образом, рост пассажиропотока составил 12% по сравнению с прошлогодними показателями.

«Во время зимних каникул традиционно наблюдается повышенная активность северян, направляющихся в кратковременный отдых, как по России, так и за границу. Кроме того, заметен рост по иностранным туристам, прибывающим в заполярную столицу на Новый год», – пояснили «Би-порту» в заполярном аэропорту.

Ранее региональные власти сообщили, что в период с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года Мурманскую область посетило около 33 тысяч человек.

Всего в первый месяц 2018 года в главной воздушной гавани Заполярья обслужено на 10,2 тысячи человек больше, чем в прошлом январе. Таким образом, рост пассажиропотока составил почти 20%.

Также с сегодняшнего дня панорамы мурманского аэропорта появились на сервисе Яндекс.Карты.