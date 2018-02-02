В Мурманске пройдет «День пассажира»

02 Февраля 2018 года, 09:30

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – АО «Электотранспорт» 9 февраля проведет «День пассажира», приуроченный к годовщине образования предприятия. В салонах автобусов и троллейбусов у мурманчан появится возможность пообщаться с руководителями служб предприятия, задать интересующие их вопросы, высказать мнение о качестве обслуживания.

«На сегодняшний день проведен ряд расчетных мероприятий по реорганизации маршрутов, которые действуют на территории города, – отметил генеральный директор АО «Электотранспорт» Сергей Коробков. – Мы предложим рассмотреть эти варианты изменений пассажирам, а также расскажем о программе дальнейшего развития предприятия».

В этот день на предприятии с 10:00 до 11:00 пройдет «Горячая линия»: Коробков ответит на все интересующие горожан вопросы по телефону: 653-135. Кроме того, с 7 по 9 февраля для всех желающих будут проводиться экскурсии в автобусное и троллейбусное депо, а также музей АО «Электотранспорт».

Кроме того, в преддверии 51-летия со дня основания предприятия на городские маршруты выйдут четыре новых троллейбуса. Машины произведены в Вологде и адаптированы под суровый климат Мурманска.

В современных машинах предусмотрена возможность для перевозки малоподвижных групп населения. В троллейбусах низкий уровень пола по всей длине салона, высокая маневренность и плавный ход, они спроектированы и изготовлены с учетом требований удобства, комфорта и безопасности пассажиров.

АГМ