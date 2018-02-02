МЧС не примут участие в параде Победы-2018

02 Февраля 2018 года, 10:38

РОССИЯ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Министерство обороны решило изменить состав участников парада 9 мая. В этом году по Красной площади впервые пройдет колонна бронеавтомобилей Росгвардии, а представители МЧС отстранены от участия в нем.

Факт получения предварительных распоряжений о подготовке парада, а также отсутствие в плане его проведения сводного батальона МЧС, «Известиям» подтвердили в нескольких воинских частях. Официальные представители Минобороны не смогли дать оперативный комментарий.

Согласно первоначальной редакции плана, в параде должно было участвовать около 200 человек из сводного батальона от Академии гражданской защиты МЧС. В пресс-службе ведомства сказали, что «МЧС России не располагает документами, которые исключили бы участие парадного расчета Академии гражданской защиты МЧС России в параде Победы на Красной площади».

В ходе парада по Красной площади впервые пройдет колонна техники Росгвардии: бронеавтомобили «Тигр» (полицейская версия), Урал-432009 и «Патруль». Вслед за ними появятся автономные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет комплекса «Ярс» в сопровождении автомобилей специального назначения «Тигр-М» и бронетранспортеры «Бумеранг». Ожидаемая новинка парада – уникальные боевые машины поддержки танков «Терминатор».